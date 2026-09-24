Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: результаты матчей плей-офф 23 сентября

В среду, 23 сентября, прошёл очередной игровой день чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках соревновательного дня состоялись заключительные матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. 1/4 финала. Результаты на 23 сентября:

Бельгия — Словения — 1:3 (22:25, 22:25, 25:20, 13:25);

Италия — Финляндия — 2:3 (25:21, 26:28, 16:25, 25:20, 13:25).

В полуфинале Словения сразится с Польшей, Финляндия — с Францией. Оба матча запланированы на пятницу, 25 сентября. Действующим победителем чемпионата Европы среди мужчин является Польша.