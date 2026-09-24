Мужская сборная Финляндии впервые с 2007 года сыграет в полуфинале ЧЕ по волейболу

Мужская сборная Финляндии по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Европы — 2026. В 1/4 финала она сенсационно обыграла Италию со счётом 3:2 (21:25, 28:26, 25:16, 20:25, 15:13). Для финских волейболистов это второй полуфинал Евро в истории. В 2007 году финны стали четвёртыми на ЧЕ в России.

Италия не попала в полуфинал впервые с 2019 года. Тогда в 1/4 финала она проиграла Франции 0:3.

В 1/2 финала Финляндия сразится с Францией. Во втором полуфинале сыграют Словения и Польша.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.