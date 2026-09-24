«Белогорье» обыграло московское «Динамо» в матче 3-го тура Кубка Легенд — 2026

Мужская волейбольная команда «Белогорье» из Белгорода в матче 3-го тура Кубка Легенд — 2026 одержала победу над московским «Динамо» со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 29:27, 25:18). Встреча прошла в Красноярске на стадионе имени Ивана Ярыгина.

В матче 4-го тура «Белогорье» встретится с командой «Енисей» из Красноярска. Московское «Динамо» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Данные встречи пройдут 1 октября.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).