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«Белогорье» обыграло московское «Динамо» в матче 3-го тура Кубка Легенд — 2026

«Белогорье» обыграло московское «Динамо» в матче 3-го тура Кубка Легенд — 2026
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Мужская волейбольная команда «Белогорье» из Белгорода в матче 3-го тура Кубка Легенд — 2026 одержала победу над московским «Динамо» со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 29:27, 25:18). Встреча прошла в Красноярске на стадионе имени Ивана Ярыгина.

Суперлига - регулярный чемпионат
07 декабря 2007, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Шитиков (Бадюков, Харитонов) – 04:42 (5x5)     2:0 Шитиков (Бадюков) – 27:19 (5x5)     2:1 Акимов (Платил, Воробьёв) – 30:27 (5x4)     3:1 Горошанский (Столяров) – 44:06 (5x4)    

В матче 4-го тура «Белогорье» встретится с командой «Енисей» из Красноярска. Московское «Динамо» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Данные встречи пройдут 1 октября.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Календарь Кубка Легенд (м)
Турнирная таблица Кубка Легенд (м)
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