«Енисей» обыграл «Зенит» в 3-м туре Кубка Легенд — 2026

Продолжается Кубок Легенд по волейболу – 2026 среди мужчин. В матче 3-го тура МВК «Енисей» (Красноярск) обыграл «Зенит» (Санкт-Петербург) со счётом 3:2 (25: 23, 15:25, 25:20, 17:25, 15:10).

В 1-м туре «Зенит» уступил «Белогорью» (Белгород) со счётом 0:3. Во 2-м – московскому «Динамо» со счётом 1:3.

«Енисей» в 1-м туре уступил московскому «Динамо» со счётом 1:3. Во 2-м туре команда обыграла «Белогорье» со счётом 3:1.

Финал турнира пройдёт с 10 по 11 октября в Москве. В 2025 году соревнования не проводились. В 2024 году победителем Кубка Легенд стало «Динамо» (Москва). В финале «Динамо» обыграло «Зенит-Казань» со счётом 3:1.