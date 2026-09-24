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«Енисей» обыграл «Зенит» в 3-м туре Кубка Легенд — 2026

«Енисей» обыграл «Зенит» в 3-м туре Кубка Легенд — 2026
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Продолжается Кубок Легенд по волейболу – 2026 среди мужчин. В матче 3-го тура МВК «Енисей» (Красноярск) обыграл «Зенит» (Санкт-Петербург) со счётом 3:2 (25: 23, 15:25, 25:20, 17:25, 15:10).

Кубок Легенд (м) . Группа A. 3-й тур
24 сентября 2026, четверг. 15:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Енисей
Красноярск
Зенит СПб: Дикарев, Коленковский, Вольвич, Шишкин, Бонинфанте, Чеботарёв, Сушко, Бочаров, Космин, Дунин, Пакшин, Сиденко, Кротков, Кобзарь
Енисей: Костадинов, Бусел, Осипов, Голубев, Фетцов, Заступов, Кухно, Максимов, Моногаров, Супрунов, Подколзин, Шенкель, Панасенко, Коновалов

В 1-м туре «Зенит» уступил «Белогорью» (Белгород) со счётом 0:3. Во 2-м – московскому «Динамо» со счётом 1:3.
«Енисей» в 1-м туре уступил московскому «Динамо» со счётом 1:3. Во 2-м туре команда обыграла «Белогорье» со счётом 3:1.

Финал турнира пройдёт с 10 по 11 октября в Москве. В 2025 году соревнования не проводились. В 2024 году победителем Кубка Легенд стало «Динамо» (Москва). В финале «Динамо» обыграло «Зенит-Казань» со счётом 3:1.

Календарь Кубка Легенд среди мужчин
Турнирная таблица Кубка Легенд среди мужчин
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