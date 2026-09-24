Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей на 24 сентября

Сегодня, 24 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня были сыграны матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в четверг.

Волейбол. Кубок Легенд — 2026, мужчины. Результаты матчей 24 сентября:

«Белогорье» (Белгород) – «Динамо» (Москва) – 3:1 (22:25, 25:22, 29:27, 25:18);

«Зенит» Санкт-Петербург – «Енисей» Красноярск – 2:3 (23:25, 25:15, 20:25, 25:17, 10:15).

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).