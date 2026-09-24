«Разочарован, но уверен в будущем». Главный тренер сборной Италии — о вылете с ЧЕ

Главный тренер мужской сборной Италии Фердинандо Де Джорджи прокомментировал поражение своей команды в матче с Финляндией со счётом 2:3 (25:21, 26:28, 16:25, 25:20, 13:15) в рамках 1/4 финала чемпионата Европы.

«Это был сложный вечер, даже с технической точки зрения. Мы столкнулись с соперником, который, как мы и ожидали, выполнил свою часть работы, рискуя на подаче и демонстрируя качественную игру благодаря двум атакующим игрокам. Нам было немного сложно остановить их, и игра закончилась в упорной борьбе.

Мы невероятно разочарованы; вы можете себе представить, сколько труда было вложено во всё, что мы делали. Мы должны принять результат и признать заслугу Финляндии, потому что они тоже хорошо проявили себя.

При счёте 11:8 в пятом сете нам следовало бы сохранить больше баланса в розыгрыше подач, но вместо этого мы позволили сопернику сделать эйс, а затем допустили ещё одну неприятную ситуацию, которая заставила их вернуться в игру.

Когда ты берёшь реванш у команды, которая начинает игру в качестве аутсайдера, её рука часто становится ещё свободнее. Но мы никого не можем винить: у нас был шанс, и мы не смогли им воспользоваться.

У нас очень интересная и позитивная команда. Есть путь, есть развитие. Это, безусловно, не положительный результат, мы очень разочарованы, но мы не должны впадать в пессимизм. Разочаровывает то, что этот результат не отражает приложенных ими усилий. Но это спорт: проигрываешь 15:13 в пятом сете, они продолжают бороться, а мы останавливаемся.

Сегодня я очень разочарован, но уверен в будущем», — приводит слова Де Джорджи volleyball.it.