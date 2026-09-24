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«Мы всей командой верили». Блокирующий сборной Финляндии — о победе над итальянцами на ЧЕ

«Мы всей командой верили». Блокирующий сборной Финляндии — о победе над итальянцами на ЧЕ
Комментарии

Блокирующий сборной Финляндии Севери Савонсалми оценил победу своей команды в матче со сборной Италии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы. Итальянцы уступили финнам со счётом 2:3 (25:21, 26:28, 16:25, 25:20, 13:15).

ЧЕ-2026 (м) . 1/4 финала
23 сентября 2026, среда. 22:05 МСК
Италия
Окончен
2 : 3
Финляндия
Италия: Лауренцано, Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Сани, Рыхлицки, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Порро, Сангвинетти, Мати
Финляндия: Ронкайнен, Жбанков, Тюйнисмаа, Суихконен, Кёуккя, Вялимаа, Марттила, Хаапаниеми, Йокела, Савонсалми, Брейлин, Линдквист, Марттила, Иванов

«Потрясающая игра. Ощущения просто отличные. Мы всей командой верили, что победить Италию реально, и теперь, когда это свершилось, кажется, что всё так и должно было случиться.

В том матче всё складывалось в нашу пользу. На соперников давила необходимость выступать на домашней арене: для них приемлемой была только победа. Перед игрой было классное чувство: мол, чёрт возьми, нам предстоит сразиться с игроками топ-уровня.

Перед каждой игрой мы слушаем песню Миреллы Timanttei. Мы делаем это уже пару лет, и это отлично работает. Даже самые суровые парни подпевают», — приводит слова Савонсалми is.fi.

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