«Мы всей командой верили». Блокирующий сборной Финляндии — о победе над итальянцами на ЧЕ

Блокирующий сборной Финляндии Севери Савонсалми оценил победу своей команды в матче со сборной Италии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы. Итальянцы уступили финнам со счётом 2:3 (25:21, 26:28, 16:25, 25:20, 13:15).

«Потрясающая игра. Ощущения просто отличные. Мы всей командой верили, что победить Италию реально, и теперь, когда это свершилось, кажется, что всё так и должно было случиться.

В том матче всё складывалось в нашу пользу. На соперников давила необходимость выступать на домашней арене: для них приемлемой была только победа. Перед игрой было классное чувство: мол, чёрт возьми, нам предстоит сразиться с игроками топ-уровня.

Перед каждой игрой мы слушаем песню Миреллы Timanttei. Мы делаем это уже пару лет, и это отлично работает. Даже самые суровые парни подпевают», — приводит слова Савонсалми is.fi.