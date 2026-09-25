Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей плей-офф 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, пройдёт очередной игровой день мужского чемпионата Европы — 2026 по волейболу, в рамках которого будут сыграны матчи 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на пятницу.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. 1/2 финала. Расписание на 25 сентября (время московское):

18:00. Словения — Польша;

22:00. Финляндия — Франция.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран: Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. Изначально в турнире участвовали 24 команды, которые разбили на четыре группы. Действующий чемпион соревнований — Польша.