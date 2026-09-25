Диагональный сборной Италии поделился впечатлениями от сезона, проведённого в России

Диагональный сборной Италии по волейболу Юри Романо рассказал о впечатлениях от проведённого в России сезона в составе клуба «Факел Ямал» Новый Уренгой.

«В целом это был позитивный год. Я отлично провёл время, попробовал много нового и получил разнообразный опыт, особенно в личностном плане. Познакомился со многими людьми из разных культур, и, думаю, всё это помогло мне значительно вырасти как человеку и в то же время немного как игроку. Я играл немного иначе, чем привык, и мне пришлось адаптироваться. Думаю, это также помогло мне улучшить свою технику.

Холод закалил меня. Это был также первый год, когда я действительно жил за границей. Я уже говорил по-английски, но жить каждый день, используя английский, — это совсем другое. Я значительно улучшил свой язык и узнал много нового.

Клуб усердно работает с молодёжью, сама команда довольно молодая. Думаю, меня воспринимали как наставника. Я приехал как чемпион мира, чувствовал, что к моим словам прислушиваются, потому что эти ребята пытались учиться. Мне очень нравилось помогать. В России много талантливых игроков, и будет здорово увидеть, как они будут развиваться в ближайшие годы», – цитирует Романо volleyball.it.