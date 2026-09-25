«Когда вернутся, будет сложнее». Итальянский волейболист — о россиянах на соревнованиях

Диагональный сборной Италии по волейболу Юри Романо, ранее выступавший за «Факел Ямал» Новый Уренгой, высказался о допуске российских спортсменов до международной арены.

«Проведя год на их чемпионате, понимаешь, что, когда они вернутся, всё будет немного сложнее. Конечно, мы будем с ними соревноваться, но это, безусловно, будет более увлекательно.

Я думаю [об отсутствии россиян на международной арене], вспоминая ребят, которых знаю. Даже могу их понять: если бы это случилось с нами, мы бы лучше поняли ситуацию, в которой они находятся. Но есть и гораздо более серьёзные темы, чем мы, и наше мнение в этом случае несколько неуместно. Я думаю, что спорт — одно из самых прекрасных, что у нас есть, и на него не должны влиять какие-то плохие вещи», – приводит слова Романо volleyball.it.

Напомним, российские волейболисты летом 2026 года были допущены до международных стартов с флагом и гимном страны.