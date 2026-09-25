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Польша — Словения, результат матча 25 сентября 2026, счёт 3:0, 1/2 финала, чемпионат Европы 2026 по волейболу среди мужчин

Мужская сборная Польши вышла в финал ЧЕ-2026 по волейболу
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Мужская сборная Польши по волейболу в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2026 одолела команду Словении и вышла в финал. Встреча, которая прошла в Италии, завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:18) в пользу польской сборной.

ЧЕ-2026 (м) . 1/2 финала
25 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК
Словения
Окончен
0 : 3
Польша
Словения: Паенк, Планиншич, Козамерник, Маровт, Брачко, Шталекар, Окроглич, Ковачич, Чебуль, Можич, Муянович, Кржич, Найдич, Шен
Польша: Попивчак, Коменда, Лемански, Леон, Сливка, Шальпук, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей

В финале Польша сразится с победителем матча Финляндия — Франция. Встреча состоится завтра, 26 сентября.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
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