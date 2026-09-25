Мужская сборная Польши вышла в финал ЧЕ-2026 по волейболу

Мужская сборная Польши по волейболу в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2026 одолела команду Словении и вышла в финал. Встреча, которая прошла в Италии, завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:18) в пользу польской сборной.

В финале Польша сразится с победителем матча Финляндия — Франция. Встреча состоится завтра, 26 сентября.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.