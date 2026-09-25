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Мужская волейбольная сборная Туниса завоевала путёвку на Олимпиаду-2028

Мужская волейбольная сборная Туниса завоевала путёвку на Олимпиаду-2028
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Тунис выиграл чемпионат Африки, в финале одолев сборную Камеруна 3:0 (25:22, 25:18, 25:19). Таким образом, команда завоевала путёвку на летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году.

Тунисцы стали пятым участником олимпийского турнира. Помимо хозяев — США — путёвки в Лос-Анджелес завоевали Япония, Куба и Бразилия. Шестой участник определится по итогам чемпионата Европы.

Победителем последних двух волейбольных турниров на Олимпийских играх у мужчин стала сборная Франции. Тунис участвовал на Олимпиаде семь раз, заняв рекордное, девятое место, на Играх 1984 года всё в том же Лос-Анджелесе.

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