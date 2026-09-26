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Мужская сборная Франции вышла в финал ЧЕ-2026 по волейболу

Мужская сборная Франции вышла в финал ЧЕ-2026 по волейболу
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Мужская сборная Франции по волейболу в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2026 одолела команду Финляндии и вышла в финал. Встреча, которая прошла в Италии, завершилась со счётом 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15) в пользу французской сборной.

ЧЕ-2026 (м) . 1/2 финала
25 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 3
Франция
Финляндия: Ронкайнен, Жбанков, Тюйнисмаа, Суихконен, Кёуккя, Вялимаа, Марттила, Хаапаниеми, Йокела, Савонсалми, Брейлин, Линдквист, Марттила, Иванов
Франция: Тизи-Уалу, Бризар, Буайе, Энно, Клевено, Дьез, Фор, Гейе, Юэтс, Лиегбекедо, Потрон, Маньен, Рамон, Дюфло-Росси

В финале команда Франции сразится со сборной Польши. Встреча состоится завтра, 26 сентября.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
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