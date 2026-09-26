Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей плей-офф 25 сентября

25 сентября прошёл очередной игровой день мужского чемпионата Европы — 2026 по волейболу, в рамках которого были сыграны матчи 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. 1/2 финала. Результаты 25 сентября:

Словения — Польша — 0:3 (23:25, 23:25, 18:25);

Финляндия — Франция — 1:3 (17:25, 25:18, 18:25, 15:25).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран: Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. Изначально в турнире участвовали 24 команды, которые разбили на четыре группы. Действующий чемпион соревнований — Польша.