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Определились финалисты чемпионата Европы по волейболу — 2026 среди мужчин

Определились финалисты чемпионата Европы по волейболу — 2026 среди мужчин
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Сегодня, 25 сентября, в Италии прошли два полуфинальных матча чемпионата Европы — 2026 среди мужчин. По результатам встреч определились финалисты турнира.

Сборная Польши одолела команду Словении со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:18).

ЧЕ-2026 (м) . 1/2 финала
25 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК
Словения
Окончен
0 : 3
Польша
Словения: Паенк, Планиншич, Козамерник, Маровт, Брачко, Шталекар, Окроглич, Ковачич, Чебуль, Можич, Муянович, Кржич, Найдич, Шен
Польша: Попивчак, Коменда, Лемански, Леон, Сливка, Шальпук, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей

Команда Франции обыграла сборную Финляндии с результатом 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15).

ЧЕ-2026 (м) . 1/2 финала
25 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 3
Франция
Финляндия: Ронкайнен, Жбанков, Тюйнисмаа, Суихконен, Кёуккя, Вялимаа, Марттила, Хаапаниеми, Йокела, Савонсалми, Брейлин, Линдквист, Марттила, Иванов
Франция: Тизи-Уалу, Бризар, Буайе, Энно, Клевено, Дьез, Фор, Гейе, Юэтс, Лиегбекедо, Потрон, Маньен, Рамон, Дюфло-Росси

Таким образом, в финале соревнований сразятся мужские сборные Польши и Франции. Матч состоится в субботу, 26 сентября. Словения и Финляндия поборются за бронзовые медали в этот же день.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
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