Определились финалисты чемпионата Европы по волейболу — 2026 среди мужчин

Сегодня, 25 сентября, в Италии прошли два полуфинальных матча чемпионата Европы — 2026 среди мужчин. По результатам встреч определились финалисты турнира.
Сборная Польши одолела команду Словении со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:18).
Команда Франции обыграла сборную Финляндии с результатом 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15).
Таким образом, в финале соревнований сразятся мужские сборные Польши и Франции. Матч состоится в субботу, 26 сентября. Словения и Финляндия поборются за бронзовые медали в этот же день.
Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.
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