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Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей плей-офф 26 сентября

Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей плей-офф 26 сентября
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Сегодня, 26 сентября, завершится мужской чемпионат Европы — 2026 по волейболу, в рамках которого пройдут матч за третье место и финал. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на субботу.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Расписание на 26 сентября (время московское):

  • 18:00. Финляндия – Словения (матч за третье место);
  • 22:00. Франция – Польша (финал).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран: Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. Изначально в турнире участвовали 24 команды, которые разбили на четыре группы. Действующий чемпион соревнований — Польша.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
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