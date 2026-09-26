Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей плей-офф 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, завершится мужской чемпионат Европы — 2026 по волейболу, в рамках которого пройдут матч за третье место и финал. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на субботу.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Расписание на 26 сентября (время московское):

18:00. Финляндия – Словения (матч за третье место);

22:00. Франция – Польша (финал).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран: Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. Изначально в турнире участвовали 24 команды, которые разбили на четыре группы. Действующий чемпион соревнований — Польша.