Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин: расписание матчей на 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, продолжится Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня пройдут два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Волейбол. Кубок Легенд — 2026, женщины. 1/2 финала. Расписание матчей на 26 сентября (время начала московское):

16:00. «Заречье-Одинцово» Московская область – «Динамо-Ак Барс» Казань;

19:00. «Локомотив» Калининград – «Динамо» Москва.

«Финал четырёх» проходит 26 и 27 сентября. Победитель турнира выйдет в «Финал шести» Кубка России. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс» Казань. В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).