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Финляндия — Словения: где смотреть матч за третье место ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Финляндия — Словения: где смотреть матч за третье место ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
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Сегодня, 26 сентября, завершится чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В борьбе за бронзовые медали сразятся сборные Финляндии и Словении. Начало матча запланировано на 18:00 мск.

ЧЕ-2026 (м) . За 3-е место
26 сентября 2026, суббота. 18:00 МСК
Финляндия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В России встречу официально покажет «Матч ТВ». Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Финляндия сенсационно дошла до полуфинала соревнований, одолев в 1/4 финала Италию, которая не смогла пройти далее этой стадии впервые с 2019 года. В полуфинале финская команда уступила Франции.

В финале турнира сразятся Франция и Польша. Польская команда является действующим чемпионом Европы.

Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
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