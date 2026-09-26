Финляндия — Словения: где смотреть матч за третье место ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Сегодня, 26 сентября, завершится чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В борьбе за бронзовые медали сразятся сборные Финляндии и Словении. Начало матча запланировано на 18:00 мск.

В России встречу официально покажет «Матч ТВ». Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Финляндия сенсационно дошла до полуфинала соревнований, одолев в 1/4 финала Италию, которая не смогла пройти далее этой стадии впервые с 2019 года. В полуфинале финская команда уступила Франции.

В финале турнира сразятся Франция и Польша. Польская команда является действующим чемпионом Европы.