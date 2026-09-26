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Франция — Польша: где смотреть финал чемпионата Европы — 2026 среди мужчин

Франция — Польша: где смотреть финал чемпионата Европы — 2026 среди мужчин
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Сегодня, 26 сентября, завершится чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В борьбе за трофей сразятся сборные Франции и Польши. Начало матча запланировано на 22:00 мск. Встреча пройдёт в Милане, Италия.

ЧЕ-2026 (м) . Финал
26 сентября 2026, суббота. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В России финал официально покажет «Матч ТВ». Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

В полуфинале команда Франции одолела Финляндию со счётом 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15). Польша оказалась сильнее Словении, обыграв её со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:18).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейбол среди мужчин
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