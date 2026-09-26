«Тулица» расторгла контракт с главным тренером Лазневым

Женский волейбольный клуб «Тулица» объявил о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон с главным тренером Алексеем Лазневым. 39-летний специалист возглавлял команду с декабря 2024 года и пришёл на смену Алексею Бабешину.

Временно исполняющим обязанности главного тренера тульской команды назначен Евгений Васильчук. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Васильчук впервые в тренерской карьере займёт подобную должность. Ранее он работал тренером-помощником в «Тулице», «Минчанке» и женской сборной Беларуси до 20 лет. Он также являлся специалистом по статистическим данным в минской «Столице» и петербургском «Зените».