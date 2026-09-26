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Кто станет победителем чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин?

Кто станет победителем чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин?
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Сегодня, 26 сентября, завершится чемпионат Европы по волейболу – 2026 среди мужчин. В финальном матче за победный титул сразятся сборные Франции и Польши. Начало встречи запланировано на 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет победителем чемпионата Европы – 2026 по волейболу среди мужчин?»

ЧЕ-2026 (м) . Финал
26 сентября 2026, суббота. 22:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Польша
Франция: Тизи-Уалу, Бризар, Буайе, Энно, Клевено, Дьез, Фор, Гейе, Юэтс, Лиегбекедо, Потрон, Маньен, Рамон, Дюфло-Росси
Польша: Попивчак, Коменда, Лемански, Леон, Сливка, Шальпук, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей

В полуфинале команда Франции одолела Финляндию со счётом 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15). Польша оказалась сильнее Словении, обыграв её со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:18).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу
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