Сегодня, 26 сентября, завершится чемпионат Европы по волейболу – 2026 среди мужчин. В финальном матче за победный титул сразятся сборные Франции и Польши. Начало встречи запланировано на 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет победителем чемпионата Европы – 2026 по волейболу среди мужчин?»

В полуфинале команда Франции одолела Финляндию со счётом 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15). Польша оказалась сильнее Словении, обыграв её со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:18).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.