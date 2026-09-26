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«Нет слов, чтобы описать, что чувствую». Французский волейболист — о выходе в финал ЧЕ

«Нет слов, чтобы описать, что чувствую». Французский волейболист — о выходе в финал ЧЕ
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Доигровщик мужской сборной Франции по волейболу Матис Энно прокомментировал выход команды в финал чемпионата Европы – 2026, где она сразится с Польшей. В полуфинале Франция одолела Финляндию со счётом 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15). Энно стал самым результативным игроком встречи – он набрал 21 очко.

ЧЕ-2026 (м) . 1/2 финала
25 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 3
Франция
Финляндия: Ронкайнен, Жбанков, Тюйнисмаа, Суихконен, Кёуккя, Вялимаа, Марттила, Хаапаниеми, Йокела, Савонсалми, Брейлин, Линдквист, Марттила, Иванов
Франция: Тизи-Уалу, Бризар, Буайе, Энно, Клевено, Дьез, Фор, Гейе, Юэтс, Лиегбекедо, Потрон, Маньен, Рамон, Дюфло-Росси

«Я очень счастлив. Нет слов, чтобы описать, что сейчас чувствую. Выход в финал был нашей целью на эти соревнования — невероятно рад, горд и удовлетворён. У нас очень мало времени, чтобы восстановиться психологически и физически. Поедем в отель, постараемся поспать и перенастроиться на завтрашний важный финал», — приводит слова Энно пресс-служба Европейской конфедерации волейбола.

Финальный матч пройдёт сегодня, 26 сентября. Его начало запланировано на 22:00 мск.

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