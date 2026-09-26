«Нет слов, чтобы описать, что чувствую». Французский волейболист — о выходе в финал ЧЕ

Доигровщик мужской сборной Франции по волейболу Матис Энно прокомментировал выход команды в финал чемпионата Европы – 2026, где она сразится с Польшей. В полуфинале Франция одолела Финляндию со счётом 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15). Энно стал самым результативным игроком встречи – он набрал 21 очко.

«Я очень счастлив. Нет слов, чтобы описать, что сейчас чувствую. Выход в финал был нашей целью на эти соревнования — невероятно рад, горд и удовлетворён. У нас очень мало времени, чтобы восстановиться психологически и физически. Поедем в отель, постараемся поспать и перенастроиться на завтрашний важный финал», — приводит слова Энно пресс-служба Европейской конфедерации волейбола.

Финальный матч пройдёт сегодня, 26 сентября. Его начало запланировано на 22:00 мск.