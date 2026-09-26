«Команда растёт от матча к матчу». Тео Фор — об игре с Финляндией в 1/2 финала ЧЕ-2026

Диагональный сборной Франции по волейболу Тео Фор прокомментировал полуфинальный матч чемпионата Европы — 2026, в котором его команда одолела Финляндию со счётом 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15).

«Во втором сете они хорошо играли. Мы знали, как они действовали в матче с Италией, поэтому отыгрывались в правильном направлении. Вижу, что команда растёт от матча к матчу. Встреча с Польшей тоже будет непростой. Мы должны фокусироваться на каждом розыгрыше», — приводит слова Фора пресс-служба Европейской конфедерации волейбола.

В финале Франция сразится с Польшей. Встреча сборных запланирована на сегодня, 26 сентября, она начнётся в 22:00 мск.