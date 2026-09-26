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«Команда растёт от матча к матчу». Тео Фор — об игре с Финляндией в 1/2 финала ЧЕ-2026

«Команда растёт от матча к матчу». Тео Фор — об игре с Финляндией в 1/2 финала ЧЕ-2026
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Диагональный сборной Франции по волейболу Тео Фор прокомментировал полуфинальный матч чемпионата Европы — 2026, в котором его команда одолела Финляндию со счётом 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15).

ЧЕ-2026 (м) . 1/2 финала
25 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 3
Франция
Финляндия: Ронкайнен, Жбанков, Тюйнисмаа, Суихконен, Кёуккя, Вялимаа, Марттила, Хаапаниеми, Йокела, Савонсалми, Брейлин, Линдквист, Марттила, Иванов
Франция: Тизи-Уалу, Бризар, Буайе, Энно, Клевено, Дьез, Фор, Гейе, Юэтс, Лиегбекедо, Потрон, Маньен, Рамон, Дюфло-Росси

«Во втором сете они хорошо играли. Мы знали, как они действовали в матче с Италией, поэтому отыгрывались в правильном направлении. Вижу, что команда растёт от матча к матчу. Встреча с Польшей тоже будет непростой. Мы должны фокусироваться на каждом розыгрыше», — приводит слова Фора пресс-служба Европейской конфедерации волейбола.

В финале Франция сразится с Польшей. Встреча сборных запланирована на сегодня, 26 сентября, она начнётся в 22:00 мск.

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