Тренер мужской сборной Франции по волейболу прокомментировал выход команды в финал ЧЕ-2026

Андреа Джани, главный тренер мужской сборной Франции по волейболу, прокомментировал победу подопечных над Финляндией в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15).

«Попадание в финал было нашей главной целью на этот чемпионат Европы. Ожидали, что соперник сыграет лучше во втором сете, но потом мы вернули на площадку свою манеру игры, и это стало ключевым фактором. Сейчас у нас есть одна ночь, чтобы перегрузиться и найти правильную энергию для финала», — приводит слова Джани пресс-служба Европейской конфедерации волейбола.

Финальный матч пройдёт сегодня, 26 сентября. Его начало запланировано на 22:00 мск.