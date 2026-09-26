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Тренер мужской сборной Франции по волейболу прокомментировал выход команды в финал ЧЕ-2026

Тренер мужской сборной Франции по волейболу прокомментировал выход команды в финал ЧЕ-2026
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Андреа Джани, главный тренер мужской сборной Франции по волейболу, прокомментировал победу подопечных над Финляндией в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15).

ЧЕ-2026 (м) . 1/2 финала
25 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 3
Франция
Финляндия: Ронкайнен, Жбанков, Тюйнисмаа, Суихконен, Кёуккя, Вялимаа, Марттила, Хаапаниеми, Йокела, Савонсалми, Брейлин, Линдквист, Марттила, Иванов
Франция: Тизи-Уалу, Бризар, Буайе, Энно, Клевено, Дьез, Фор, Гейе, Юэтс, Лиегбекедо, Потрон, Маньен, Рамон, Дюфло-Росси

«Попадание в финал было нашей главной целью на этот чемпионат Европы. Ожидали, что соперник сыграет лучше во втором сете, но потом мы вернули на площадку свою манеру игры, и это стало ключевым фактором. Сейчас у нас есть одна ночь, чтобы перегрузиться и найти правильную энергию для финала», — приводит слова Джани пресс-служба Европейской конфедерации волейбола.

Финальный матч пройдёт сегодня, 26 сентября. Его начало запланировано на 22:00 мск.

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