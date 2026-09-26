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Доигровщик сборной Финляндии высказался о поражении в полуфинале чемпионата Европы — 2026

Доигровщик сборной Финляндии высказался о поражении в полуфинале чемпионата Европы — 2026
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Йоонас Йокела, доигровщик сборной Финляндии по волейболу, поделился эмоциями после поражения в полуфинале чемпионата Европы — 2026 от сборной Франции. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15) в пользу французской команды.

ЧЕ-2026 (м) . 1/2 финала
25 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 3
Франция
Финляндия: Ронкайнен, Жбанков, Тюйнисмаа, Суихконен, Кёуккя, Вялимаа, Марттила, Хаапаниеми, Йокела, Савонсалми, Брейлин, Линдквист, Марттила, Иванов
Франция: Тизи-Уалу, Бризар, Буайе, Энно, Клевено, Дьез, Фор, Гейе, Юэтс, Лиегбекедо, Потрон, Маньен, Рамон, Дюфло-Росси

«После второго сета наши атаки были не такими качественными, как мы ожидали: упустили инициативу, и соперник вернулся в игру. У нас есть ночь, чтобы оправиться от этого поражения. Нас ждёт последний матч, поэтому надо найти всю свою энергию и взять её с собой на площадку», — приводит слова Йокелы пресс-служба Европейской конфедерации волейбола.

В матче за третье место Финляндия сразится со Словенией. Встреча состоится 26 сентября в 18:00 мск.

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