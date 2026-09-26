Доигровщик сборной Финляндии высказался о поражении в полуфинале чемпионата Европы — 2026

Йоонас Йокела, доигровщик сборной Финляндии по волейболу, поделился эмоциями после поражения в полуфинале чемпионата Европы — 2026 от сборной Франции. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15) в пользу французской команды.

«После второго сета наши атаки были не такими качественными, как мы ожидали: упустили инициативу, и соперник вернулся в игру. У нас есть ночь, чтобы оправиться от этого поражения. Нас ждёт последний матч, поэтому надо найти всю свою энергию и взять её с собой на площадку», — приводит слова Йокелы пресс-служба Европейской конфедерации волейбола.

В матче за третье место Финляндия сразится со Словенией. Встреча состоится 26 сентября в 18:00 мск.