Свидерски сообщил, что российские клубы могут вернуться в еврокубки с сезона-2027/2028

Президент Польского волейбольного союза Себастиан Свидерски рассказал о намерении Европейской конфедерации волейбола разрешить российским клубам вернуться в еврокубки с сезона-2027/2028. Об этом сообщает volleyball.it.

Российским командам дали год, чтобы подготовиться к возвращению к выступлениям на европейской арене. Домашние матчи в сезоне-2027/2028 скорее всего не будут проводиться в России.

Стоит отметить, что Европейская конфедерация волейбола пока не опубликовала официальное постановление и условия допуска.

Российские волейбольные клубы не выступают на официальных международных соревнованиях с марта 2022 года. В июле 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) сняла все ограничения со сборной России после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян с флагом и гимном.