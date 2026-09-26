15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Заречье-Одинцово» — «Динамо-Ак Барк», результат матча 26 сентября 2026, счёт 0:3, 1/2 финала Кубка Легенд

«Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» в 1/2 финала Кубка Легенд
Комментарии

Женская волейбольная команда из Казани «Динамо-Ак Барс» обыграла «Заречье-Одинцово» из Московской области в матче 1/2 финала Кубка Легенд. Встреча прошла в Москве на стадионе «Динамо» и закончилась со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).

Кубок Легенд (ж) . 1/2 финала
26 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Заречье-Одинцово: Павлович, Купряшкина, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Бярда, Багрей, Лазарева, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова, Перова
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Трофимова, Зайцева, Светник, Бибина, Ануфриенко, Кудряшова, Давыскиба, Реброва, Коновалова

Во втором полуфинале Кубка Легенд встретятся калининградский «Локомотив» и московское «Динамо». Их матч состоится сегодня.

Кубок Легенд среди женских команд проходит с 7 по 27 сентября. В прошлом году турнир не проводился. В 2024 году победу одержала казанская команда «Динамо-Ак Барс», которая в финале обыграла «Ленинградку» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).

Календарь Кубка Легенд (ж)
Турнирная таблица Кубка Легенд (ж)
Материалы по теме