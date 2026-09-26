«Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» в 1/2 финала Кубка Легенд

Женская волейбольная команда из Казани «Динамо-Ак Барс» обыграла «Заречье-Одинцово» из Московской области в матче 1/2 финала Кубка Легенд. Встреча прошла в Москве на стадионе «Динамо» и закончилась со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).

Во втором полуфинале Кубка Легенд встретятся калининградский «Локомотив» и московское «Динамо». Их матч состоится сегодня.

Кубок Легенд среди женских команд проходит с 7 по 27 сентября. В прошлом году турнир не проводился. В 2024 году победу одержала казанская команда «Динамо-Ак Барс», которая в финале обыграла «Ленинградку» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).