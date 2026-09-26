Калининградский «Локомотив» вышел в финал Кубка Легенд, обыграв московское «Динамо»

Женская волейбольная команда «Локомотив» из Калининграда обыграла московское «Динамо» в полуфинале Кубка Легенд. Матч прошёл на стадионе «Янтарный» в Калининграде и завершился со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 22:25, 25:22).

В первом матче 1/2 финала казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» из Московской области со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).

Кубок Легенд среди женских команд проходит с 7 по 27 сентября. В прошлом году турнир не проводился. В 2024 году победу одержала казанская команда «Динамо-Ак Барс», которая в финале обыграла «Ленинградку» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).