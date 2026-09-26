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Локомотив К — Динамо М, результат матча 26 сентября 2026, счёт 3:1, 1/2 финала Кубка Легенд среди женщин

Калининградский «Локомотив» вышел в финал Кубка Легенд, обыграв московское «Динамо»
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Женская волейбольная команда «Локомотив» из Калининграда обыграла московское «Динамо» в полуфинале Кубка Легенд. Матч прошёл на стадионе «Янтарный» в Калининграде и завершился со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 22:25, 25:22).

Кубок Легенд (ж) . 1/2 финала
26 сентября 2026, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Локомотив К: Костюкевич, Киселёва, Хлебникова, Беликова, Воронкова, Насименто, Капустина, Костючик, Купреева, Аслямова, Тинникова, Капралова, Погорельченко, Карасёва
Динамо М: Маршавина, Юникова, Чернова, Енина, Егоровцева, Малишевская, Ковалёва, Бровкина, Гатина, Сикачёва, Шевчук, Масалева, Столбова, Синицына

В первом матче 1/2 финала казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» из Московской области со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).

Кубок Легенд среди женских команд проходит с 7 по 27 сентября. В прошлом году турнир не проводился. В 2024 году победу одержала казанская команда «Динамо-Ак Барс», которая в финале обыграла «Ленинградку» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).

Календарь Кубка Легенд (ж)
Турнирная таблица Кубка Легенд (ж)
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