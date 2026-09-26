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Определились финалисты Кубка Легенд среди женских команд

Определились финалисты Кубка Легенд среди женских команд
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Сегодня, 26 сентября, прошли полуфинальные матчи Кубка Легенд среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами турнира.

В первом матче 1/2 финала казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» из Московской области со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).

Кубок Легенд (ж) . 1/2 финала
26 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Заречье-Одинцово: Павлович, Купряшкина, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Бярда, Багрей, Лазарева, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова, Перова
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Трофимова, Зайцева, Светник, Бибина, Ануфриенко, Кудряшова, Давыскиба, Реброва, Коновалова

Во втором полуфинале волейбольная команда «Локомотив» из Калининграда победила московское «Динамо». Матч завершился со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 22:25, 25:22).

Кубок Легенд (ж) . 1/2 финала
26 сентября 2026, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Локомотив К: Костюкевич, Киселёва, Хлебникова, Беликова, Воронкова, Насименто, Капустина, Костючик, Купреева, Аслямова, Тинникова, Капралова, Погорельченко, Карасёва
Динамо М: Маршавина, Юникова, Чернова, Енина, Егоровцева, Малишевская, Ковалёва, Бровкина, Гатина, Сикачёва, Шевчук, Масалева, Столбова, Синицына

Таким образом, в финале Кубка Легенд сыграют «Динамо-Ак Барс» из Казани и «Локомотив» из Калининграда.

Кубок Легенд среди женских команд проходит с 7 по 27 сентября. В прошлом году турнир не проводился. В 2024 году победу одержала казанская команда «Динамо-Ак Барс», которая в финале обыграла «Ленинградку» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:20, 25:1