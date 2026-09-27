Мужская сборная Польши стала чемпионом Европы по волейболу — 2026. В финальном матче она обыграла команду Франции со счётом 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16). Встреча прошла на стадионе «Юнипол Форум» в Ассаго, Италия.

Ранее в матче за третье место сборная Финляндии обыграла команду Словении со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 29:27).

Отметим, что сборная Польша сумела защитить свой титул. В прошлом году они также становились чемпионами.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходил с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы.