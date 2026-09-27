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Франция — Польша, результат матча 26 сентября 2026, счёт 1:3, финал ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Мужская сборная Польши стала чемпионом Европы по волейболу — 2026
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Мужская сборная Польши стала чемпионом Европы по волейболу — 2026. В финальном матче она обыграла команду Франции со счётом 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16). Встреча прошла на стадионе «Юнипол Форум» в Ассаго, Италия.

ЧЕ-2026 (м) . Финал
26 сентября 2026, суббота. 22:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Польша
Франция: Тизи-Уалу, Бризар, Буайе, Энно, Клевено, Дьез, Фор, Гейе, Юэтс, Лиегбекедо, Потрон, Маньен, Рамон, Дюфло-Росси
Польша: Попивчак, Коменда, Лемански, Леон, Сливка, Шальпук, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей

Ранее в матче за третье место сборная Финляндии обыграла команду Словении со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 29:27).

Отметим, что сборная Польша сумела защитить свой титул. В прошлом году они также становились чемпионами.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходил с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы.

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