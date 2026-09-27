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Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей плей-офф 26 сентября

Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей плей-офф 26 сентября
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В субботу, 26 сентября, завершился мужской чемпионат Европы по волейболу — 2026. В последний соревновательный день прошли финал и матч за третье место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Финал

Франция — Польша — 1:3 (29:31, 19:25, 25:20, 16:25).

Матч за третье место

Финляндия — Словения — 3:0 (25:23, 25:20, 29:27).

Стоит отметить, что сборная Польши защитила свой титул. В 2025 году они также одержали победу. Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходил с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимали участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы.

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Новости. Волейбол
  • 27 сентября 2026
  • 00:33