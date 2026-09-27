Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин: расписание матчей на 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, продолжится Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня пройдут финал и матч за третье место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на воскресенье.

Волейбол. Кубок Легенд — 2026, женщины. Расписание матчей на 27 сентября (время начала московское):

16:00. «Заречье-Одинцово» Московская область – «Динамо» Москва (матч за третье место);

19:00. «Динамо-Ак Барс» Казань – «Локомотив» Калининград (финал).

«Финал четырёх» проходит 26 и 27 сентября. Победитель турнира выйдет в «Финал шести» Кубка России. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс» Казань. В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).