«Нужно обладать большой смелостью». Семенюк — о Грбиче и победе Польши в финале ЧЕ

Доигровщик сборной Польши Камил Семенюк, который во время финала чемпионата Европы — 2026 сменил на площадке Вильфредо Леона, поделился эмоциями от победы своей команды и рассказал об отношении к главному тренеру Николе Грбичу.

«Для меня это нечто большее, чем просто награды. Слышать, как тренер хвалит тебя за хорошую работу, — это очень важно.

Не будем преувеличивать: героем был не я. Мы победили как команда. Это был по-настоящему тяжёлый матч. Каждый внёс свой вклад. Мне выпал шанс выйти на площадку, и я очень рад, что смог помочь завоевать этот титул и путёвку на Олимпийские игры.

Никола Грбич был признан лучшим тренером турнира. Я очень этому рад. Надеюсь, он тоже, ведь он это действительно заслужил. Он фантастический тренер, который блестяще руководит командой. Нужно признать: у него есть смелость. В таком матче, как финал чемпионата Европы, где к тому же решалась судьба путёвки на Олимпиаду, он решил провести замену и выпустил меня вместо Вильфредо Леона, который в итоге стал MVP турнира. Нужно обладать большой смелостью, чтобы пойти на такой шаг. Я не знал, что он получит награду, но она абсолютно заслуженная.

Для меня это нечто большее, чем просто награды. Слышать похвалу от тренера, знать, что ты хорошо поработал, — это очень важно. Он очень требовательный наставник. Я счастлив, когда доволен он. У него есть такое выражение: «метафорически тыкать пальцем в определённые места» — то есть подталкивать нас к тому, чтобы мы становились лучше. Иногда он выводит меня из себя, но благодаря этому я расту как игрок. Он по-настоящему фе