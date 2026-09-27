Определена символическая сборная мужского чемпионата Европы по волейболу, Леон — MVP
В Италии после завершения финального матча мужского чемпионата Европы — 2026 по волейболу объявили состав символической сборной турнира.
Символическая сборная мужского чемпионата Европы — 2026 по волейболу
Связующий: Антуан Бризар (Франция).
Диагональный: Тео Фор (Франция).
Доигровщики: Вильфредо Леон (Польша), Нооа Марттила (Финляндия).
Центральные блокирующие: Бартоломей Лемански (Польша), Шимон Якубишак (Польша).
Либеро: Якуб Попивчак (Польша).
MVP: Вильфредо Леон (Польша).
Лучший тренер: Никола Грбич (Польша).
Напомним, победителем чемпионата Европы стала сборная Польши, серебро завоевали французы, бронзовые медали выиграла сборная Финляндии.
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