15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Определена символическая сборная мужского чемпионата Европы по волейболу, Леон — MVP

Определена символическая сборная мужского чемпионата Европы по волейболу, Леон — MVP
Комментарии

В Италии после завершения финального матча мужского чемпионата Европы — 2026 по волейболу объявили состав символической сборной турнира.

Символическая сборная мужского чемпионата Европы — 2026 по волейболу

Связующий: Антуан Бризар (Франция).
Диагональный: Тео Фор (Франция).
Доигровщики: Вильфредо Леон (Польша), Нооа Марттила (Финляндия).
Центральные блокирующие: Бартоломей Лемански (Польша), Шимон Якубишак (Польша).
Либеро: Якуб Попивчак (Польша).
MVP: Вильфредо Леон (Польша).
Лучший тренер: Никола Грбич (Польша).

Напомним, победителем чемпионата Европы стала сборная Польши, серебро завоевали французы, бронзовые медали выиграла сборная Финляндии.

Материалы по теме
«Нужно обладать большой смелостью». Семенюк — о Грбиче и победе Польши в финале ЧЕ
Материалы по теме
Польша — чемпион Европы! Но как же ей повезло в первом сете финала
Польша — чемпион Европы! Но как же ей повезло в первом сете финала
Комментарии