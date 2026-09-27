Определена символическая сборная мужского чемпионата Европы по волейболу, Леон — MVP

В Италии после завершения финального матча мужского чемпионата Европы — 2026 по волейболу объявили состав символической сборной турнира.

Символическая сборная мужского чемпионата Европы — 2026 по волейболу

Связующий: Антуан Бризар (Франция).

Диагональный: Тео Фор (Франция).

Доигровщики: Вильфредо Леон (Польша), Нооа Марттила (Финляндия).

Центральные блокирующие: Бартоломей Лемански (Польша), Шимон Якубишак (Польша).

Либеро: Якуб Попивчак (Польша).

MVP: Вильфредо Леон (Польша).

Лучший тренер: Никола Грбич (Польша).

Напомним, победителем чемпионата Европы стала сборная Польши, серебро завоевали французы, бронзовые медали выиграла сборная Финляндии.