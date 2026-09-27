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«Решения по индивидуальным призам вызывают вопросы». Грбич — о символической сборной ЧЕ

«Решения по индивидуальным призам вызывают вопросы». Грбич — о символической сборной ЧЕ
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Главный тренер сборной Польши Никола Грбич оценил игру своей команды в финале мужского чемпионата Европы — 2026 после победы над Францией, а также прокомментировал решение организаторов турнира не включать Томаша Форналя и Камиля Семенюка в символическую сборную.

ЧЕ-2026 (м) . Финал
26 сентября 2026, суббота. 22:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Польша
Франция: Тизи-Уалу, Бризар, Буайе, Энно, Клевено, Дьез, Фор, Гейе, Юэтс, Лиегбекедо, Потрон, Маньен, Рамон, Дюфло-Росси
Польша: Попивчак, Коменда, Лемански, Леон, Сливка, Шальпук, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей

«Я очень счастлив, доволен и горд. Я горжусь тем, что тренирую игроков, способных понять, почему я злюсь на них или бываю недоволен. Я так поступаю, когда вижу, что им не хватает правильного настроя на тренировках или они работают не так, как должны. Такое случается нечасто, но бывают моменты, когда это сразу бросается в глаза, и я реагирую. Завоёванная в итоге медаль оправдывает все усилия. Для меня очень важно иметь игроков, способных выступать на таком уровне на протяжении пяти месяцев и продолжать борьбу за награды.

Мы знали, что не выиграем легко в трёх сетах. Никто из нас на это и не рассчитывал. Я не волновался. Я понимал, что может наступить момент, когда соперник начнёт играть очень хорошо. После второго сета я предупредил команду, что может повториться сценарий матча со Словенией, когда мы вели 2:0. Однако я был уверен, что в итоге мы вернёмся на свой привычный уровень.

Не знаю, почему Семенюк или Форналь не получили наград. Но такое случается не впервые. Иногда даже в Польше решения по индивидуальным призам вызывают вопросы», — приводит слова Грбича Sportowe Fakty.