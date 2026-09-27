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Антуан Бризар прокомментировал поражение Франции в финале чемпионата Европы — 2026

Антуан Бризар прокомментировал поражение Франции в финале чемпионата Европы — 2026
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Связующий сборной Франции Антуан Бризар прокомментировал поражение своей команды в финале мужского чемпионата Европы — 2026. Встреча с Польшей завершилась со счётом 1:3 (29:31, 19:25, 25:20, 16:25).

ЧЕ-2026 (м) . Финал
26 сентября 2026, суббота. 22:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Польша
Франция: Тизи-Уалу, Бризар, Буайе, Энно, Клевено, Дьез, Фор, Гейе, Юэтс, Лиегбекедо, Потрон, Маньен, Рамон, Дюфло-Росси
Польша: Попивчак, Коменда, Лемански, Леон, Сливка, Шальпук, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей

«Первый сет был решающим. Не хочу утверждать, что, выиграй мы его, взяли бы золото, но задача для Польши стала бы гораздо сложнее. Мы тогда коснулись сетки. Совсем немного, но коснулись. Нам было трудно психологически оправиться после этого, ведь мы были уверены, что сет уже у нас в кармане. У нас были шансы и позже в матче, но противостоять было сложно.

Какое-то время мы играли очень хорошо и имели шансы, но справиться с поляками не смогли.

Польша начала матч с Леоном и Форналем, а с третьего сета на площадку вышел Семенюк. Противостоять этому непросто. На данный момент Польша — лучшая команда в мире. Они заслужили эту победу», — приводит слова Бризара Sportowe Fakty.

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