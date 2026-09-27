«Корабелка» выиграла международный товарищеский турнир в Италии

Женский волейбольный клуб «Корабелка» из Санкт-Петербурга выиграл международный товарищеский турнир Sardegna Volleyball Challenge в Италии. В Сардинии также сыграли сербский «Тент», греческий «Панатинаикос» и румынский «Волунтари».

Турнир прошёл в формате «Финала четырёх». В первый день петербурженки одержали победу в матче с чемпионками Сербии, клубом «Тент», со счётом 3:2 (25:20, 16:25, 25:17, 21:25, 15:11). Параллельно греческий «Панатинаикос» сыграл с румынским «Волунтари» и вышел в финал турнира.

В решающем матче россиянки оказались сильнее гречанок. Встреча завершилась победой «Корабелки» со счётом 3:2 (18:25, 25:22, 25:21, 17:25, 15:12).