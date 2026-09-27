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«Не ожидал». Зоран Терзич — о победе «Динамо-Ак Барс» в полуфинале Кубка Легенд

«Не ожидал». Зоран Терзич — о победе «Динамо-Ак Барс» в полуфинале Кубка Легенд
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Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич оценил игру своей команды в матче 1/2 финала женского Кубка Легенд — 2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:20) в пользу клуба из Татарстана.

Кубок Легенд (ж) . 1/2 финала
26 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Заречье-Одинцово: Павлович, Купряшкина, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Бярда, Багрей, Лазарева, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова, Перова
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Трофимова, Зайцева, Светник, Бибина, Ануфриенко, Кудряшова, Давыскиба, Реброва, Коновалова

«Конечно, я доволен игрой. Но то, что мы победим в трёх партиях, не ожидал. Если бы кто-то сказал заранее, что мы победим 3:0, то я бы не поверил. Думаю, такого исхода никто не ожидал. Всё-таки встречались две лучшие команды прошлого сезона.

Да, на игре «Заречья-Одинцово» сказалось отсутствие Евы Павлович-Мори. Это классный игрок, от которой очень многое зависит. Но и у нас пока нет двух доминиканских волейболисток – Гайлы Гонсалес, Брайелин Мартинес», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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