«Не ожидал». Зоран Терзич — о победе «Динамо-Ак Барс» в полуфинале Кубка Легенд

Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич оценил игру своей команды в матче 1/2 финала женского Кубка Легенд — 2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:20) в пользу клуба из Татарстана.

«Конечно, я доволен игрой. Но то, что мы победим в трёх партиях, не ожидал. Если бы кто-то сказал заранее, что мы победим 3:0, то я бы не поверил. Думаю, такого исхода никто не ожидал. Всё-таки встречались две лучшие команды прошлого сезона.

Да, на игре «Заречья-Одинцово» сказалось отсутствие Евы Павлович-Мори. Это классный игрок, от которой очень многое зависит. Но и у нас пока нет двух доминиканских волейболисток – Гайлы Гонсалес, Брайелин Мартинес», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.