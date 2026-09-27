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Гатин объяснил, почему «Заречье» уступило казанскому «Динамо-Ак Барс» со счётом 0:3

Гатин объяснил, почему «Заречье» уступило казанскому «Динамо-Ак Барс» со счётом 0:3
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Старший тренер «Заречья-Одинцово» Алексей Гатин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/2 финала женского Кубка Легенд — 2026. Встреча с казанским «Динамо-Ак Барс» завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:20) в пользу клуба из Татарстана.

Кубок Легенд (ж) . 1/2 финала
26 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Заречье-Одинцово: Павлович, Купряшкина, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Бярда, Багрей, Лазарева, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова, Перова
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Трофимова, Зайцева, Светник, Бибина, Ануфриенко, Кудряшова, Давыскиба, Реброва, Коновалова

«Нам не хватило игры в нападении. И не нашлось ответа соперникам, которые атаковали с хорошей результативностью. В остальном всё было достаточно стандартно и ровно. Но игра в нападении сделала разницу. В середине второй партии мы смогли более-менее нормализовать атаку, поставили два-три блока и игра выровнялась. Увы, потом потеряли эту нить и результат – 0:3.

Не пошла игра у Ольги Бирюковой, но она наш лидер, может хорошо нападать. И в нужные моменты берёт на себя этот груз. На этот раз не вышло. Пробовали замены, они на какое-то время помогли. Но повернуть игру не получилось», – приводит слова Гатина пресс-служба ВФВ на официальном сайте