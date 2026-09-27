Гатин объяснил, почему «Заречье» уступило казанскому «Динамо-Ак Барс» со счётом 0:3

Старший тренер «Заречья-Одинцово» Алексей Гатин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/2 финала женского Кубка Легенд — 2026. Встреча с казанским «Динамо-Ак Барс» завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:20) в пользу клуба из Татарстана.

«Нам не хватило игры в нападении. И не нашлось ответа соперникам, которые атаковали с хорошей результативностью. В остальном всё было достаточно стандартно и ровно. Но игра в нападении сделала разницу. В середине второй партии мы смогли более-менее нормализовать атаку, поставили два-три блока и игра выровнялась. Увы, потом потеряли эту нить и результат – 0:3.

Не пошла игра у Ольги Бирюковой, но она наш лидер, может хорошо нападать. И в нужные моменты берёт на себя этот груз. На этот раз не вышло. Пробовали замены, они на какое-то время помогли. Но повернуть игру не получилось», – приводит слова Гатина пресс-служба ВФВ на официальном сайте