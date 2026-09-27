Воронков — о победе «Локомотива» в 1/2 финала Кубка Легенд: брака хватало

Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал победу своей команды в полуфинале женского Кубка Легенд — 2026. Калининградский клуб одержал победу в матче с московским «Динамо» со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 22:25, 25:22).

«Мы победили, но брака в наших действиях тоже хватало. Но мы выдержали благодаря хорошему разбору игры соперника, выполнению установки. И ошибались в атаке меньше, чем «Динамо». В ключевых моментах это сыграло важную роль. Девчонки молодцы, и браво болельщикам за поддержу», – приводит слова Воронкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

В финале «Локомотив» сыграет с казанским «Динамо-Ак Барс».