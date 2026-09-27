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«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив»: где смотреть, во сколько начало финала Кубка Легенд

«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив»: где смотреть, во сколько начало финала Кубка Легенд
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Сегодня, 27 сентября, завершится Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В борьбе за трофей сразятся «Динамо-Ак Барс» из Казани и калининградский «Локомотив». Начало матча запланировано на 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Янтарный» в Калининграде.

Кубок Легенд (ж) . Финал
27 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив К
Калининградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В России финал официально покажет «Матч! Страна». Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Также сегодня в матче за третье место сыграют московское «Динамо» и «Заречье-Одинцово» из Московской области.

Победитель турнира выйдет в «Финал шести» Кубка России. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс» Казань. В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).

Календарь Кубка Легенд
Турнирная таблица Кубка Легенд
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