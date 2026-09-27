«Заречье-Одинцово» стало бронзовым призёром Кубка Легенд, обыграв московское «Динамо»

Женская волейбольная команда «Заречье-Одинцово» из Московской области стала бронзовым призёром Кубка Легенд по волейболу среди женщин. В матче за третье место она обыграла московское «Динамо» со счётом 3:0 (28:26, 27:25, 25:18). Игра прошла на стадионе «Янтарный» в Калининграде.

За победу в турнире поборются казанское «Динамо-Ак Барс» и команда «Локомотив К» из Калининградской области. Встреча пройдёт сегодня, 27 сентября.

Кубок Легенд среди женских команд проходит с 7 по 27 сентября. В прошлом году турнир не проводился. В 2024 году победу одержала казанская команда «Динамо-Ак Барс», которая в финале обыграла «Ленинградку» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).