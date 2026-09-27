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«Заречье-Одинцово» стало бронзовым призёром Кубка Легенд, обыграв московское «Динамо»

«Заречье-Одинцово» стало бронзовым призёром Кубка Легенд, обыграв московское «Динамо»
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Женская волейбольная команда «Заречье-Одинцово» из Московской области стала бронзовым призёром Кубка Легенд по волейболу среди женщин. В матче за третье место она обыграла московское «Динамо» со счётом 3:0 (28:26, 27:25, 25:18). Игра прошла на стадионе «Янтарный» в Калининграде.

Кубок Легенд (ж) . За 3-е место
27 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Заречье-Одинцово: Павлович, Купряшкина, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Бярда, Багрей, Лазарева, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова, Перова
Динамо М: Маршавина, Юникова, Чернова, Енина, Егоровцева, Малишевская, Ковалёва, Бровкина, Гатина, Сикачёва, Шевчук, Масалева, Столбова, Синицына

За победу в турнире поборются казанское «Динамо-Ак Барс» и команда «Локомотив К» из Калининградской области. Встреча пройдёт сегодня, 27 сентября.

Кубок Легенд среди женских команд проходит с 7 по 27 сентября. В прошлом году турнир не проводился. В 2024 году победу одержала казанская команда «Динамо-Ак Барс», которая в финале обыграла «Ленинградку» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).

Календарь Кубка Легенд (ж)
Турнирная таблица Кубка Легенд (ж)
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