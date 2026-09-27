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CEV опровергла информацию о возвращении российских клубов в еврокубки с сезона-2027/2028

CEV опровергла информацию о возвращении российских клубов в еврокубки с сезона-2027/2028
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Европейская конфедерация волейбола (CEV) опровергла информацию о возможном возвращении российских клубов в еврокубки с сезона-2027/2028. Этот вопрос не обсуждался на конгрессе организации в Милане.

«На данном этапе мы не можем дать дополнительных комментариев по этому вопросу; соответствующая информация будет доведена до сведения всех заинтересованных сторон в установленном порядке. Тем не менее хотели бы отметить, что вопрос о возвращении российских команд к участию в соревнованиях CEV не обсуждался на генеральной ассамблее (конгрессе) CEV, состоявшейся ранее на этой неделе в Милане. Этот пункт отсутствовал в повестке дня, к тому же принятие подобного решения не входит в компетенцию генеральной ассамблеи CEV и относится к ведению административного совета CEV», — приводит слова представителя CEV «Матч ТВ».

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