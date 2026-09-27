Казанская команда «Динамо-Ак Барс» стала победителем Кубка Легенд, обыграв «Локомотив К»

Женская волейбольная команда «Динамо-Ак Барс» из Казани стала победителем Кубка Легенд по волейболу среди женщин. В финальном матче она обыграла «Локомотив К» из Калининградской области со счётом 3:0 (25:16, 28:26, 25:21). Игра прошла на стадионе «Янтарный» в Калининграде.

В матче за третье место сегодня, 27 сентября, поборолись «Заречье-Одинцово» из Московской области и московское «Динамо». Бронзовыми призёрами стало «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (28:26, 27:25, 25:18).

Кубок Легенд среди женских команд проходил с 7 по 27 сентября. В 2024 году победу одержала казанская команда «Динамо-Ак Барс», которая в финале обыграла «Ленинградку» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).