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Казанская команда «Динамо-Ак Барс» стала победителем Кубка Легенд, обыграв «Локомотив К»

Казанская команда «Динамо-Ак Барс» стала победителем Кубка Легенд, обыграв «Локомотив К»
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Женская волейбольная команда «Динамо-Ак Барс» из Казани стала победителем Кубка Легенд по волейболу среди женщин. В финальном матче она обыграла «Локомотив К» из Калининградской области со счётом 3:0 (25:16, 28:26, 25:21). Игра прошла на стадионе «Янтарный» в Калининграде.

Кубок Легенд (ж) . Финал
27 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Трофимова, Зайцева, Светник, Бибина, Ануфриенко, Кудряшова, Гатина, Давыскиба, Реброва, Смирнова, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Локомотив К: Костюкевич, Киселёва, Хлебникова, Беликова, Воронкова, Насименто, Капустина, Костючик, Купреева, Аслямова, Тинникова, Капралова, Погорельченко, Карасёва

В матче за третье место сегодня, 27 сентября, поборолись «Заречье-Одинцово» из Московской области и московское «Динамо». Бронзовыми призёрами стало «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (28:26, 27:25, 25:18).

Кубок Легенд среди женских команд проходил с 7 по 27 сентября. В 2024 году победу одержала казанская команда «Динамо-Ак Барс», которая в финале обыграла «Ленинградку» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).

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