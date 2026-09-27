Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин: результаты матчей 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, завершился Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня прошли финал и матч за третье место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Волейбол. Кубок Легенд — 2026, женщины. Результаты матчей 27 сентября:

«Заречье-Одинцово» Московская область – «Динамо» Москва (матч за третье место) – 3:0 (28:26, 27:25, 25:18);

«Динамо-Ак Барс» Казань – «Локомотив К» Калининградская область (финал) – 3:0 (25:16, 28:26, 25:21).

«Финал четырёх» проходил 26 и 27 сентября. Победитель турнира вышел в «Финал шести» Кубка России. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс» Казань. В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).