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Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин: результаты матчей 27 сентября

Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин: результаты матчей 27 сентября
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Сегодня, 27 сентября, завершился Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня прошли финал и матч за третье место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Волейбол. Кубок Легенд — 2026, женщины. Результаты матчей 27 сентября:

  • «Заречье-Одинцово» Московская область – «Динамо» Москва (матч за третье место) – 3:0 (28:26, 27:25, 25:18);
  • «Динамо-Ак Барс» Казань – «Локомотив К» Калининградская область (финал) – 3:0 (25:16, 28:26, 25:21).

«Финал четырёх» проходил 26 и 27 сентября. Победитель турнира вышел в «Финал шести» Кубка России. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс» Казань. В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).

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Комментарии
Новости. Волейбол
  • 27 сентября 2026
  • 20:49