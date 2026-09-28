Терзич рассказал, чьей заслугой является победа «Динамо-Ак Барс» в Кубке Легенд — 2026

Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал победу своей команды в финале женского Кубка Легенд — 2026. Татарстанский клуб в финале обыграл калининградский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:16, 28:26, 25:21).

«Наш тренерский штаб, медицинский штаб проделали большую работу. Это их трофей. Я присоединился к команде несколько дней назад, понял, что команда готова очень хорошо. Мы надёжно сыграли в защите, была страховка, что позволяло нам организовывать контратаки. Это помогло одержать победу», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, Терзич также является главным тренером женской сборной Сербии по волейболу. 6 сентября в матче за бронзу чемпионата Европы его подопечные одержали победу над сборной Польши.