Определились 32 участника мужского чемпионата мира — 2027 по волейболу

Стали известны все 32 сборные, которые сыграют на мужском Чемпионате мира по волейболу – 2027. Турнир пройдёт в пяти городах Польши – Гданьске, Катовице, Лодзи, Ольштыне и Кракове. Россия участия в соревнованиях не примет по собственному решению.

Автоматически на турнир квалифицировались Польша как принимающая страна, Италия как чемпион 2025 года. От Северной и Центральной Америки на турнир поедут Куба, Канада и США, от Южной Америки — Бразилия, Аргентина и Чили. От Азии на соревнования заявлены Япония, Иран и Южная Корея. Европу представят Франция, Финляндия и Словения. Африку – Тунис, Камерун и Алжир.

Оставшиеся 15 мест распределены между сборными с наивысшим мировым рейтингом. Это Болгария, Германия, Украина, Бельгия, Турция, Сербия, Чехия, Греция, Румыния, Нидерланды, Мексика, Пуэрто-Рико, Дания, Египет, Эстония.

Чемпионат мира-2027 станет одним из этапов олимпийской квалификации – лицензию на Олимпиаду-2028 получат три лучшие сборные турнира, которые ещё не имеют путёвок.