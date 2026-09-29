Волейболистка сборной Италии Антропова отреагировала на возвращение сборной России

Бывшая россиянка и игрок сборной Италии Екатерина Антропова отреагировала на возвращение сборной России на международную арену.

— В этом году сборные России вернули, наконец, в международные соревнования. Понятно, как к этому относятся российские спортсмены. А как эту новость восприняли соперники?

— Боятся все, конечно же. Но в то же время мне будет очень интересно понаблюдать за тем, как российские девушки покажут себя на международной арене. Я искренне рада за них, ведь мы видели, на каком уровне они играют не только в российском чемпионате, но и в других лигах, например, в Турции. Их выступления действительно впечатляют. Опыт выступлений за сборную даёт огромный толчок в развитии спортсмена. Я сама это хорошо понимаю, ведь игра в национальной команде открывает совершенно новые горизонты. Ты получаешь бесценный опыт, играя с командами из разных стран и сталкиваясь с разнообразными стилями волейбола. Именно поэтому я очень рада, что российская команда снова получает возможность участвовать в международных соревнованиях, встречаться с разными стилями и командами. Это бесценный опыт, который поможет им стать ещё сильнее и увереннее. Естественно, соперники испытывают определённый страх перед вашей сборной, ведь они знают, насколько серьёзно вы подходите к игре и как высок уровень ваших игроков.

— Многие отмечают, что основной упор будет на игроков, выступающих за рубежом. Таких как Арина Федоровцева, Марина Маркова, Татьяна Толок.

— Очень хочется верить, что у них всё сложится удачно. Главное, чтобы на них не давил этот колоссальный груз ожиданий. Например, постоянные разговоры о «40 победах» и прошлых титулах – это огромная ответственность. Понятно, что возвращение в сборную после долгого перерыва – процесс непростой. Нужно снова поймать ритм игры на этом уровне. И очень не хотелось бы, чтобы в случае пары неудачных матчей на них сразу обрушилась критика в духе: «Вот в Турции вы показываете класс, а за сборную – нет». Это было бы просто нечестно по отношению к игрокам. В любом случае за их выступлением будет очень интересно наблюдать, а ещё интересно сыграть с ними, — сказала Антропова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.