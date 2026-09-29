«Новара» Татьяны Толок стала бронзовым призёром Кубка Курмайера

Итальянский женский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступает российская диагональная Татьяна Толок, стал бронзовым призёром Кубка Курмайера. В матче за третье место «Новара» одержала победу над «Савино Дель Бене» (Скандиччи) со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:21, 25:23).

В матче за бронзу Толок набрала 20 очков и стала самым результативным игроком своей команды, а также была признана MVP. В «Савино Дель Бене» 21 очко заработала бразильская доигровщица Юлия Бергманн.

В борьбе за золото лучшим стал миланский «Веро Воллей». Встреча с «Имоко Конельяно» завершилась со счётом 3:1 (25:17, 15:25, 25:23, 25:23).