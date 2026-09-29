Олимпийская чемпионка Екатерина Антропова объяснила свой переезд из Италии в Турцию

Бывшая россиянка и игрок сборной Италии Екатерина Антропова рассказала о причинах перехода из итальянского клуба «Скандиччи» в турецкий «Экзачибаши».

«Захотелось перемен, хотя уходить из итальянского чемпионата было непросто. Я провела там пять прекрасных лет, и решение о переезде продиктовано вовсе не тем, что мне стало плохо. Наоборот, мне стало слишком комфортно. Я всегда придерживалась идеи, что зона комфорта — не лучшее место для профессионального роста, поэтому где-то внутри жила боязнь стагнации.

К тому же я привыкла к переездам ещё с 14 лет, когда впервые сменила обстановку. Это стало частью меня. В Италии я не видела смысла переходить в другой клуб: мне было настолько хорошо в своей команде, что переход в условный «Милан» или «Новару» казался чем-то искусственным.

Мне всегда была интересна Турция. Это чемпионат, который по-настоящему интригует, особенно если посмотреть на прогресс их сборной и лиги в целом. Конечно, есть разница в структуре чемпионатов: в Италии уровень команд очень ровный, и даже аутсайдер может преподнести неприятный сюрприз – там нельзя расслабиться ни в одном матче. В Турции со стороны кажется, что разрыв между лидерами и остальными клубами чуть заметнее, но именно этот вызов мне сейчас и нужен.

Рада, что выбрала «Экзачибаши». Очень жду начала работы с итальянским тренером (Джулио Чезаре Бреголи. — Прим. «Чемпионат»). Слышала о нём много разного, но предпочитаю делать выводы самостоятельно. Да, говорят, будет тяжело, но я люблю тренироваться, так что готова к нагрузкам. Мне всегда интересно работать с новыми наставниками: у каждого свой уникальный взгляд на волейбол, свои фишки в тренировках. Это отличная возможность увидеть игру под другим углом и вырасти как профессионал», — сказала Антропова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.